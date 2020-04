Der goldene Löwe für den Rookie of the Year 2019/2020 geht an Salzburgs Karatetalent. Mit 16 Jahren bereits Juniorenweltmeisterin: Marina Vukovic wandelt auf den Spuren von Pokorny, Buchinger und Co.

SN/privat Marina Vukovic ist Salzburgs aktuell größtes Karate-Talent.