Dietrich Mateschitz: So verliefen legendäre Gesprächsrunden

Sie waren intensiv gewünscht aber auch gefürchtet: Treffen mit Dietrich Mateschitz im kleinsten Kreis.

Der Self-Made-Milliardär, der sich von der Steiermark aus aufmachte, um die Wirtschaftswelt mit einem anfangs unbekannten Energydrink zu erobern, hatte ein außergewöhnliches Charisma: Wenn er eintrat, war der Raum ausgefüllt.

Bei vielen Treffen wurde nicht nur ein reger Einblick in die Denkweise des Visionärs gewährt, es war zudem ein Blick in die private Seite des Dietrich Mateschitz. Erzählungen über Ideeneingebungen in der Nacht, die sofort aufnotiert wurden ("da habe ich immer am Schreibtisch einen Notizblock liegen") oder Ärger ...