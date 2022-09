Luka Mladenovic ist Junioren-Weltmeister über 100 Meter Brust

Ein historischer Erfolg für Salzburgs Schwimmsport: Luka Mladenovic holte sich bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lima (Peru) über 100 Meter Brust souverän Gold.

Schnellster im Vorlauf, Schnellster im Semifinale und schließlich in der Nacht auf Donnerstag auch Schnellster im Finale: Der 18-jährige Salzburger Luka Mladenovic hat die 100-Meter-Bruststrecke bei den Titelkämpfen in Lima dominiert. In 1:01:30 Minuten ließ er Uros Zivanovic (CRO) um 0,34 Sekunden und Filip Urbanski (POL) sogar um 1,50 Sekunden hinter sich.

Die Paradestrecke für den SSM-Schüler folgt bei der Junioren-WM erst noch: Über 200 Meter Brust hat er schon bei der Junioren-EM im Juni in Rumänien Silber geholt. Außerdem wird er die 50 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen in Angriff nehmen.

Luka Mladenovic ist das größte Talent im Salzburger Schwimmverband. Er bestätigt mit seiner Goldmedaille die jahrelange gute Arbeit von Präsident Clemens Weis und Trainer Plamen Ryaskov. Bei der Leonidas-Gala der Salzburger Nachrichten 2022 wurde Mladenovic als Rookie des Jahres ausgezeichnet, Ryaskov erhielt den bronzenen Löwen in der Kategorie Trainer des Jahres.

Präsident Weis überglücklich

Clemens Weis, der selbst gerade in New York urlaubt, teilte mit: "Einfach nur sensationell, nach einer derart kräfteraubenden Saison mit Junioren EM, allgemeiner EM nun zum Schluss das Beste ins Wasser zu bringen ist, die eigentliche Sensation dieses Rennens in Lima, mit Zeitverschiebung, den vielen Reisen nun sich zum Weltmeister zu küren, spricht für Luka und seinen Trainer Plamen Ryaskov", teilte der Präsident begeistert mit. Doppelte Genugtuung für Weis: Er hat den Schwimmverband nach jahrelangen Querelen wieder in ruhiges Fahrwasser gesteuert und die Förderung der Talente wie Mlaenovic, Luca Karl oder Anastasia Tichy zur Priorität gemacht.

Perspektive Olympia 2024

Mladenovic ist der erste österreichische Juniorenweltmeister. Für Salzburgs Schwimmsport ist das WM-Gold der größte Erfolg der Geschichte. Weis erklärt: "Der Sprung von den Junioren zu den Erwachsenen ist nochmals ein sehr großer, aber wir haben Luka bisher step by step behutsam vorbereitet, wir werden dies weiter tun. Ziel ist nun in den nächsten zwei Jahren bei den Erwachsenen Fuß zu fassen, wir werfen realistisch ein Auge auf Olympia 2024."