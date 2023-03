Fernando Alonso: Darum ist er mit 41 Jahren so schnell

Alonso traf die richtige Entscheidung

Aber was macht den "Prinz von Asturien" in einem Alter, in dem die meisten Piloten ihren Helm bereits an den Nagel gehängt haben, so stark? Der Hauptgrund für den derzeitigen Erfolg ist sein Dienstauto. Alonso glänzte in seiner bisherigen Laufbahn selten bei der Teamauswahl, mit dem Wechsel zu Aston Martin zu Beginn dieser Saison ist dem zweifachen Formel-1-Weltmeister aber ein Glücksgriff gelungen. In der Vorsaison war der britische Rennstall noch ein Nachzügler, nun hat man das zweitschnellste Auto. "Eine gute Truppe, das muss man schon ehrlich sagen. Sie haben Racer und nicht nur gute Leute von uns, sondern mit Dan Fallows auch den Aero-Chef von Red Bull geholt. Die haben das schlau gemacht", lobte etwa Mercedes-Teamchef Toto Wolff im SN-Gespräch das neue Topteam.

Alonso wurde gelassener und erfahrener

Zu einem schnellen Auto kommt die Klasse des Ausnahmekönners hinzu. Alonso zählt seit seinem Formel-1-Debüt 2001 zu den besten Fahrern der Königsklasse. 2005 und 2006 setzte sich der damalige Renault-Pilot im Kampf um die Weltmeisterschaft gegen keinen Geringeren als Rekordweltmeister Michael Schumacher durch. Falsche Karriereentscheidungen wie seine Wechsel zu McLaren oder Ferrari verhinderten weitere WM-Titel. Wäre Alonso in der vergangenen Dekade in einem Mercedes gesessen, hießen die Rekordweltmeister wohl nicht Schumacher und Lewis Hamilton .

Die vielen erfolglosen Jahre sowie das steigende Alter trugen aber auch zur Persönlichkeitsentwicklung des einstigen Heißsporns bei. Die Gelassenheit, die Erfahrung und die pure Freude am Fahren, die Alonso mittlerweile an den Tag legt, sind Eigenschaften, die ihn noch stärker wirken lassen als beim Gewinn seiner beiden WM-Titel. Dass es in dieser Saison endlich mit dem lang ersehnten dritten Titelgewinn klappt, ist ob der erdrückenden Red-Bull-Dominanz in der bisherigen Saison aber nicht wahrscheinlich. Doch der stets hart an sich arbeitende Alonso hat gelernt, dankbar zu sein. Und mit dem nötigen Glück des Tüchtigen ist in diesem Jahr zumindest noch der ein oder andere Rennsieg möglich.