Lewis Hamilton verliert wichtige Bezugsperson

Der Formel-1-Rekordweltmeister und seine Trainerin und Physiotherapeutin arbeiten nicht mehr zusammen.

Jahrelang drückte Rekordweltmeister Lewis Hamilton der Formel 1 seinen Stempel auf. Der Mercedes-Pilot eilte von Sieg zu Sieg, brach den Siegrekord von Michael Schumacher und stellte viele weitere Bestmarken auf. Seit dem höchst umstrittenen WM-Finale von 2021, das Hamilton gegen Max Verstappen verlor, läuft es für den 38-jährigen Briten aber nicht mehr nach Wunsch. Der Mercedes ist seit der Einführung des neuen technischen Reglements nicht mehr das schnellste Auto im Feld und mit George Russell hat Hamilton einen hochtalentierten und ambitionierten Teamkollegen, der den Rekordweltmeister in der Vorsaison in den Schatten stellte.

Im Rahmen des Grand Prix von Saudi-Arabien gab nun auch noch Hamiltons Trainerin und Physiotherapeutin Angela Cullen bekannt, die Zusammenarbeit mit ihrem Schützling zu beenden. "Ich freue mich, dass ich heute mitteilen kann, dass ich mich in das nächste Abenteuer begebe", schrieb die Neuseeländerin auf der Social-Media-Plattform Instagram. Die 48-Jährige war in den vergangenen sieben Jahren eine der wichtigsten Vertrauenspersonen von Hamilton. Wo auch immer der Rekordweltmeister im Fahrerlager der Formel 1 zu sehen war, Cullen war stets an seiner Seite. Die genauen Gründe für die überraschende Trennung wurden nicht kommuniziert. Hamilton, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, bedankte sich in den sozialen Medien für die erfolgreiche Zeit."Dank ihr bin ich ein stärkerer Athlet und besserer Mensch." Teamchef Toto Wolff sagte: "Wir haben schon beobachten können, das Lewis eine Veränderung möchte."