Klaus Bachler triumphiert in Sepang

Der österreichische Porsche-Pilot war gemeinsam mit seinen beiden Teamkollegen beim zweiten 4-Stunden-Rennen in Malaysia nicht zu schlagen.

Während sich die Formel 1 nach einer langen Saison in der wohlverdienten Winterpause befindet, startete am vergangenen Wochenende die Asian Le Mans Series mit zwei 4-Stunden-Rennen in Sepang. Nachdem es am Samstag mit dem sechsten Platz aufgrund einer Safety-Car-Phase und wechselnder Bedingungen nicht ganz nach Wunsch lief, war der Sonntag für Klaus Bachler, Joel Sturm (GER) und Alex Malykhin (GBR) umso schöner. Das Trio gewann man mit dem von Pure Rxcing eingesetzten Porsche 911 GT3 R den zweiten Lauf zur Asian Le Mans Series in Malaysia und durfte sich nach vier Stunden als Sieger der GT-Klasse feiern lassen. In der Gesamtwertung liegen Bachler und Co. nach der Doppelveranstaltung auf dem zweiten Rang. Der Rückstand auf die Spitze beträgt lediglich elf Punkte.

Bachler: "Das Auto war perfekt"

"Es ist alles aufgegangen. Nach dem ersten Renntag haben wir auch die Strategie etwas umgestellt. Die Boxenstopps waren gut und präzise und das Auto wieder perfekt", erklärte ein hochzufriedener Bachler. Weiter geht es für den 32-jährigen Österreicher in der Asian Le Mans Series am 4. Februar 2024 mit einem Rennen in Dubai.