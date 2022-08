Gustl Auinger: "KTM und Red Bull wollen Fahrer aus Österreich haben"

Insgesamt rund 500.000 Besucher pilgern in diesem Jahr wegen Formel 1 und MotoGP an den Red Bull Ring. Nur Piloten aus Österreich gibt es keine zu sehen. Doch der Grundstein ist gelegt.

Mehr als 300.000 Besucher sorgten beim Grand Prix von Österreich in der Formel 1 Anfang Juli für einen neuen Zuschauerrekord am Red Bull Ring. Sechs Wochen später ist die Rennstrecke in der Steiermark erneut Gastgeber eines Großereignisses im Motorsport. Beim Rennwochenende der MotoGP im Murtal rechnen die Veranstalter mit insgesamt bis zu 200.000 Besuchern. Der Zuschauerrekord aus dem Jahr 2016, als insgesamt 216.000 Besucher beim Comeback der Königsklasse des Motorradsports in Österreich an die Strecke pilgerten, wird allerdings nicht gebrochen ...