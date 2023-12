Nach schwerem Unfall: Matthias Walkner soll am Mittwoch nach Österreich überstellt werden

Ob der Kuchler seine erfolgreiche Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht klar.

Matthias Walkner soll nach seinem schweren Sturz in Kalifornien am Mittwoch nach Österreich zurückkehren. Wie KTM-Motorsportchef Pit Beirer am Montagabend bei ServusTV berichtete, müsse sich der Kuchler nach seinen Fußverletzungen noch auf ein oder zwei Operationen einstellen. "Es war für uns alle eine Schrecksekunde, als er da eine brutale Abrisskante in der Wüste übersehen hat. Es war staubig, die Sonne hat geblendet und da ist er in ein ziemlich tiefes Loch hineingesprungen. Ich möchte jetzt nicht über ein Karriereende reden, weil jetzt muss er mal nach Hause kommen und dann schauen wir uns das mit den Ärzten in aller Ruhe an", sagte Beirer.