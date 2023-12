Porsche Supercup: BWT Lechner Racing verlängert Vertrag mit Topfahrer

Harry King: "Will 2024 das Maximum erreichen"

King freut sich, ein weiteres Jahr für das erfolgreichste Team im Porsche Supercup an den Start gehen zu dürfen. "Ich habe in den vergangenen Jahren einige großartige Erfolge mit dem Team erlebt, deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir weiter zusammen Rennen fahren." Der Brite hat sein Saisonziel für 2024 fest im Blick. "Unsere Form und unser Tempo waren in letzter Zeit unbestreitbar. Das gibt mir große Zuversicht und Vertrauen in die Mannschaft, um das Maximum für 2024 zu erreichen."

Porsche Supercup: Saison startet im Mai

Der Saisonauftakt des Porsche Supercups 2024 findet von 17. bis 19. Mai in Imola statt. Am Red-Bull-Ring in Spielberg gastiert die Rennserie im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Österreich von 28. bis 30. Juni.