Von Toni Sailer bis zu Matthias Mayer: Österreichs erfolgreichste Olympioniken

Vier Österreicher durften über 3 Mal Gold bei Olympischen Spielen jubeln. Mayer führt nun die rot-weiß-rote Rangliste der Skirennfahrer an. Noch erfolgreicher im Zeichen der fünf Ringe ist aber ein Salzburger.

66 Jahre hat es gedauert, bis Matthias Mayer nun Toni Sailer als erfolgreichsten heimischen Skirennfahrer bei Olympischen Spielen ablöste.Toni Sailer gewinnt in Cortina 1956 alle vier Bewerbe. Jedoch erhält der 20-jährige Tiroler für die Kombination nur WM-Gold, weil der Bewerb nicht olympisch ist.Hermann Maier sorgt in Nagano 1998 für den filmreifsten Erfolg. Nach dem Abflug in der Abfahrt gewinnt er Gold im Super G und Riesentorlauf. Die Spiele 2002 versäumt er infolge seines Motorradunfalls. 2006 holt der Salzburger noch Silber ...