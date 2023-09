Claus Salzmann: "Mein Nachfolger führt die Austria in die 2. Liga"

Wohl keine Zusatztribüne in Grödig

In den kommenden Tagen soll das Sicherheitskonzept für das Cup-Duell mit dem Erzrivalen Red Bull Salzburg stehen. Zusatztribüne wird es am 26. September in Grödig wohl keine geben. "Wir kämpfen, es schaut aber nicht gut aus, dass wir eine Genehmigung bekommen", gesteht Salzmann.

Nach rund sechs Jahren wird nach dem Duell mit Red Bull Salzburg Salzmanns Amtszeit enden. "Eines meiner beiden Ziele habe ich erreicht: Der Verein ist schuldenfrei. Ein neues Stadion haben wir leider nicht bekommen", sagt der Pinzgauer Unternehmer, der die Violetten in den vergangenen Jahren mit seinen Vorstandskollegen rund um David Rettenbacher wieder auf Vordermann gebracht hat.

Zwei Kandidaten zur Auswahl

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gestaltete sich lange Zeit schwierig, in den vergangenen Wochen kristallisierten sich aber zwei Kandidaten heraus. "Unternehmer aus Salzburg und Tirol. Namen werde ich keinen nennen. Die Entscheidung wird noch vor dem Spiel gegen Red Bull fallen und rund um die Partie bekannt gegeben", erläutert Salzmann, der von beiden Kandidaten angetan ist: "Mein Nachfolger führt die Austria in die 2. Liga, davon bin ich überzeugt. Beide verfügen über ein sehr gutes Netzwerk und können damit auch das nötige Geld für den Profifußball aufstellen."

Aufstieg bereits im Sommer?

Dass die Truppe von Erfolgstrainer Christian Schaider bei einem Titelgewinn in der Regionalliga West bereits kommenden Sommer in den Profifußball aufsteigen darf, ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Zwei Club-Verantwortliche nahmen in der vergangenen Woche am Workshop für die 2. Liga teil. "Die Chancen sind nicht hoch, aber ganz ausschließen will ich den Aufstieg nicht", erklärt Vorstandsmitglied David Rettenbacher, der die Chancen weiterhin zwischen null und 19,33 Prozent einschätzt.