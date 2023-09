Cyclodome in Salzburg: Sebastian Schönberger bezwang Tour-Star Felix Gall

Sebastian Schönberger gewann das Auftaktrennen des Radsportevents Cyclodome. Auch Felix Gall schwärmte von der traumhaften Altstadtkulisse.

Mit dem spektakulären Rennradkriterium ist am Donnerstag der zweitägige Cyclodome-Event in der Salzburger Altstadt eröffnet worden. Den Sieg sicherte sich in einem dramatischen Rennen Sebastian Schönberger, der auf den letzten Metern Tour-de-France-Etappensieger Felix Gall abhängte.