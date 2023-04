Kuchl holt Ex-Bundesliga-Kicker - Aigner tritt als Friedburg-Trainer zurück

Wenige Stunden vor dem wichtigen Auswärtsspiel im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg in St. Johann kann sich Kuchl über einen weiteren Neuzugang freuen: Nach Max Danner und Fabian Altmanninger wechselt ein weiterer Spieler von Anif zu den Tennengauern. Vereinslos ist dagegen seit Freitag Franz Aigner.

Es hat sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, seit Freitag ist es fix. Der ehemalige Bundesliga-Kicker Michael Perlak wird in der kommenden Saison für Kuchl auflaufen. "Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit Michael zusammenarbeiten kann. Er ersetzt auf und neben dem Platz Robert Strobl, der wegen einer Kreuzbandverletzung leider lange pausieren muss", erklärt Thomas Hofer, der vor einigen Jahren in Anif mit Perlak große Erfolge feiern konnte. In seiner Profikarriere bestritt der heute 37-Jährige rund 200 Spiele für Mattersburg. Bereits vor Perlak haben sich die Anifer Max Danner und Fabian Altmanninger für einen Wechsel nach Kuchl entschieden. "Diese drei Spieler haben signalisiert, dass sie bereit für eine Veränderung sind, und wir sind froh, dass es geklappt hat."