Landesligist holt Austria-Talent und Puch-Kicker

Den Abstieg aus der Salzburger Liga hatte Neumarkt im Sommer schnell verdaut. Die Wallerseer spielten in der 1. Landesliga von Beginn an eine sehr gute Rolle und überwintern auf Platz zwei. Im Frühjahr ist der Aufstieg das große Ziel. Dabei helfen sollen drei Neuzugänge.

Lange Zeit führte Neumarkt die Tabelle der 1. Landesliga an, letztendlich überwintern die Wallerseer mit 32 Punkten auf Platz zwei. Auf Leader Bergheim fehlt Valentino Jovic und Co. nur ein Punkt. "Grundsätzlich sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden", erklärt Neumarkts Sportchef Hans Hajek, den die beiden Pleiten gegen Hallwang (0:2) und Bergheim (1:3) aber schmerzen. "In beiden Partien ist unser Kapitän und Torjäger Christian Brandl nicht zur Verfügung gestanden. Ohne ihn verlieren wir in der Offensive an Gefahr." Der 28-jährige Routinier, der mit 15 Treffern die Landesliga-Schützenliste anführt, laboriert derzeit an einem Muskelriss. "Er wird aber spätestens im Februar wieder ins Training einsteigen, die Frühjahrssaison ist also nicht in Gefahr."

Drei Zugänge und zwei Abgänge

Um im Frühjahr die Last in der Offensive auf mehrere Schultern verteilen zu können, hat sich Neumarkt im Winter verstärkt. Die Wallerseer sicherten sich die Dienste von Benjamin Bachler. Der 18-jährige Angreifer stand zuletzt bei Austria Salzburg unter Vertrag und hat bei den Violetten in der 1b und der U18 schon regelmäßig sein Talent gezeigt. "Ein Perspektivspieler, der auf der Seite und ganz vorne eingesetzt werden kann. Ich bin froh, dass wir ihn bekommen haben. Wir wollen in Zukunft vermehrt auf junge Kicker setzen, da passt Benjamin natürlich perfekt ins Konzept", freut sich Hajek, der neben den Youngsters Bachler und Albert Saparbekov (SG Gneis/ASK/PSV) auch einen Kicker aus der Salzburger Liga holten konnte. Nemanja Peric kommt aus Puch. "Er ist in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar und wird uns Stabilität geben." Den Verein verlassen haben dagegen Rinor Hulaj (SAK) und Thomas Neumayr (Karriereende). Neumarkts Ziel ist klar definiert: Im Frühjahr soll die Rückkehr in die Salzburger Liga fixiert werden.

