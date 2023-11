Fußball-Unterhaus: Ein Salzburger Winterkönig rüstet ab

In der 1. Landesliga muss der Tabellenführer empfindliche Abgänge hinnehmen. Am Transfermarkt sind ihm die Hände gebunden.

Bergheim hat sich vor einer Woche mit einem 4:1 im Nachtragsspiel gegen Bad Hofgastein noch die Winterkrone der 1. Landesliga gesichert. Als großer Favorit auf den Titel wird der Absteiger aber nicht in die Frühjahrssaison gehen. Denn während Verfolger Neumarkt an Verstärkungen arbeitet, verliert der Tabellenführer seinen vielleicht besten Spieler. Der sechsfache Saisontorschütze Lukas Can Hindler wechselt im Winter - wie berichtet - zum Salzburg-Ligisten SAK. "Das muss man akzeptieren. Der Abgang ist sehr bitter, weil er extreme Qualität hat", sagt Bergheims Trainer Alexander Pilaj.

Bergheims Budget verhindert Verstärkung des Kaders

Damit aber nicht genug: Sportchef Patrick Ladner schließt sich ebenfalls dem SAK an. Weitere Abgänge sind Sinan Ustaoglu, der mit Hallwang in Verbindung gebracht wird, Markus Vorderleitner (Koppl) und Jakob Zrakic. Als Neuzugänge sind Rückkehrer Mario Tomic (Gilgenberg) und der Ex-Grödiger Oliver Antunovic (Jeging) fix. Aus der Verpflichtung des Puch-Außenverteidigers Nemanja Peric wird nichts. Bergheim fehlt das Geld, um den Kader zu verstärken.

Alexander Pilaj holt das Maximum heraus

Pilaj, der noch auf eine Leihe von Grünau-Talent Andreas Füreder hoffen darf, muss also weiter aus wenig sehr viel machen. Im Herbst gelang dem jungen Trainer das ausgezeichnet. Er formte aus wenigen arrivierten Spielern und zahlreichen jungen Kickern aus der 2. Klasse ein spielstarkes, erfolgreiches Topteam. Da in der 1. Landesliga mit drei Aufsteigern zu rechnen ist, wäre die Chance im Frühjahr groß, in den Salzburger Liga zurückzukehren. Ob der Verein das auch schaffen will (und sollte), ist fraglich.