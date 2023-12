Salzburger Liga: Hallein und Straßwalchen holen Offensivspieler - Adnet hält Trainer, aber verliert Trio

Trainerduo bleibt beim Schlusslicht

Festigen muss sich auch Adnet. Halleins Lokalrivale überwintert nach 14 Niederlagen in Serie abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und kann schon für die 1. Landesliga planen. Seit kurzem ist fix: Cheftrainer Gerhard Perlak und Co-Trainer Fatih Yüksel gehen den Weg weiter mit. Während im Hintergrund eifrig an Verstärkungen gearbeitet wird und die Verantwortlichen Zuversicht ausstrahlen, sind aber drei Abgänge schon in Stein gemeißelt: Neben Michelag stehen im Frühjahr auch Daniel Pichler, der nach Oberalm zurückkehrt, und Filip Zaric (Ziel unbekannt) nicht mehr zur Verfügung.

Straßwalchen holt Gollinger

Handlungsbedarf hat auch Straßwalchen. Die noch im Abstiegskampf steckenden Flachgauer verlieren im Winter mit Laurin Pichler (Henndorf) und Dominik Schachner (Oberhofen) zwei torgefährliche Kicker. Neo-Trainer Bernhard Huber-Rieder darf sich nun - nach der Verpflichtung von Defensivspezialist Adil Alic - über den ersten Neuzugang für die Offensive freuen. Hismael King, in der Hinrunde in Golling, stößt zu den Straßwalchnern. "Ein 20-jähriger Flügelspieler, den ich schon aus seiner Zeit in Mondsee kenne", sagt Sportchef Markus Chudoba. "Ein Mann für die Zukunft."

