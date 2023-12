Mit 28 Jahren zurück zu den Wurzeln: Ex-Torjäger der Salzburger Liga wird Trainer in der 2. Klasse

Thomas Straka stürmte für Bramberg und Straßwalchen, doch Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus. Nun wechselt er auf die Trainerbank seines Heimatvereins, wo auch sein Vater erfolgreich tätig war.

Wald-Königsleiten überwintert auf dem fünften Tabellenplatz der 2. Klasse Süd. Ins Aufstiegsrennen werden die Oberpinzgauer im Frühjahr nicht mehr eingreifen, denn auf Spitzenreiter Mühlbach am Hochkönig fehlen 15 Punkte. Das Halbjahr soll aber genutzt werden, um sich für die nächste Saison in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Dafür wurden nun die Weichen gestellt. Trainer Anton Wanger wechselt in eine neue Position und unterstützt Christian Schernthaner künftig in der Sportlichen Leitung. Er tut dies schon jetzt und nicht erst, wie eigentlich geplant, im nächsten Sommer, weil der Nachfolger als Chefcoach bereits gefunden ist und im Winter übernehmen kann.

Thomas Straka übernimmt Traineramt in Wald-Königsleiten

Thomas Straka, der mit Bramberg und Straßwalchen einige Jahre in der Salzburger Liga und zuletzt für den Landesligisten Mühlbach/Pzg. spielte, kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Den 28-Jährigen, der in seiner besten Saison 2016/17 in der Salzburger Liga 15 Treffer für Bramberg erzielte, warfen schwere Knieverletzungen in seiner Karriere mehrmals zurück. Wegen eines Kreuzbandrisses fiel der zusehends in defensiveren Rollen tätige Topspieler auch im abgelaufenen Herbst aus. Nun wechselt er auf die Trainerbank und soll in Wald-Königsleiten ein Team formen, dass um den Aufstieg spielen kann.

Frühjahr als Vorlaufzeit

"Er hat im Frühjahr jetzt etwas Vorlaufzeit, damit wir dann durchstarten können", sagt Sektionsleiter Steven Van Beek, der den Meistertitel aber nicht als Ziel vorgeben will. Um dieses zu erreichen, müsse in einem Jahr einfach zu viel zusammenpassen. "Wir wollen bodenständig bleiben. Die Qualität ist zwar da, aber wir müssen das erst einmal auch umsetzen." Der Verein will den Kader noch verstärken. Dass Straka, der auf Martin Kaserer als Co-Trainer bauen kann, auch als Spieler wieder angreift, ist nicht ausgeschlossen. Als Chefcoach tritt der Ex-Stürmer jedenfalls in bekannte Fußstapfen. "Sein Vater war ein erfolgreicher Trainer in Wald-Königsleiten", sagt Van Beek. "Thomas ist es nun ein Anliegen, das ebenfalls zu sein."