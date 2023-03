Nach Spielunterbrechungen torlos glücklich: Bischofshofen und Austria Salzburg bleiben auf Kurs

Die beiden Spitzenteams der Regionalliga Salzburg trennen sich ohne Treffer, profitieren aber vom Unentschieden ihres Verfolgers Saalfelden gegen Anif. Weil einzelne Fans während des Spitzenspiels Böller zündeten, war das Duell mehrmals unterbrochen.

Bischofshofen steht kurz vor dem Einzug in die Westliga. Der Tabellenführer der Regionalliga Salzburg hielt Verfolger Austria Salzburg, der vor allem in der Anfangsphase gute Chancen vergab, am Samstag in Schach. Nach dem torlosen Remis fehlt nur mehr ein Punkt, um sich für den Ländervergleich mit Tirol und Vorarlberg zu fixieren. Saalfelden, das beim 1:1 gegen Anif patzte, fehlen zwei Runden vor Schluss sechs Punkte, die Pinzgauer haben aber das direkte Duell gewonnen. "Ein gutes Wochenende für uns. Wir sind zufrieden", sagt Trainer Andreas Fötschl, der doch keine Sperre absitzen musste .

Spielunterbrechungen wegen Böllern

Nach der Pause wussten beide Teams, dass die Siegesserie der drittplatzierten Saalfeldner gegen Anif gerissen war. "Das letzte Risiko hat dann gefehlt. Zudem wurde durch die zwei Spielunterbrechungen der Rhythmus gebrochen", betont Fötschl. Weil im Fanblock der Austrianer Böller gezündet wurden, unterbrach Schiedsrichter Manuel Baumann zwei Mal das Spiel für kurze Zeit.

Austria Salzburg ist noch nicht durch

Wegen Saalfeldens Punkteverlust können wohl auch die Austrianer mit dem Remis im Gipfeltreffen leben. Sie liegen zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs weiter drei Punkte hinter Bischofshofen und drei Zähler vor den Pinzgauern. Sie haben weiter gute Karten. Die Austria sollte aber gewarnt sein. Sie muss aus den verbleibenden zwei Spielen gegen die Nachzügler Grödig und Hallein vier Punkte machen, um den zweiten Platz aus eigener Kraft und ohne Rechnerei zu fixieren. Denn das direkte Duell mit Saalfelden ist ausgeglichen und das Torverhältnis spricht aktuell für die Pinzgauer - mit einem Treffer Vorsprung. In einer Dreiertabelle mit Bischofshofen, wenn also alle drei Teams punktegleich sind, hätten die Maxglaner das Nachsehen. Sie können sich wohl keine Niederlage leisten.

Grödig gewinnt Kellerderby

In der dritten Partie am Samstag gewann Grödig 1:0 gegen Hallein. Bereits am Freitag hatte Grünau mit einem 2:0 in Seekirchen das Ticket für das obere Play-off gelöst. St. Johann besiegelte indes den Abstieg des Traditionsvereins SAK . Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in Scheffau zum Derby Golling gegen Kuchl.