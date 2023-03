St. Johanns Joker Sebastian Oberkofler schickt den SAK in die Salzburger Liga

Nach der bitteren 0:1-Pleite am Freitag gegen St. Johann ist der Abstieg der Nonntaler besiegelt. Grünau steht dagegen im oberen Play-off.

Nach den Nachzüglern Hallein und Grödig ist seit Freitag auch der dritte Absteiger in der Regionalliga Salzburg fix. Der SAK unterlag St. Johann äußerst unglücklich und hat nun in den letzten zwei Runden keine Chance mehr, das obere Play-off (Top sieben) zu erreichen. "Extrem bitter. Unsere sehr junge Mannschaft hat sich sehr teuer verkauft und hätte sich mehr verdient", erklärte SAK-Trainer Roman Wallner nach der Pleite. Die Nonntaler hatten durch Youngster Nikola Vidovic zwei Mal die Chance auf den Führungstreffer, doch der Angreifer scheiterte gleich zwei Mal an der Querlatte.

Einzige Chance eiskalt genutzt

Mehr Glück hatte St. Johann: Die Pongauer konnten in der 82. Minute durch Joker Sebastian Oberkofler, dessen abgefälschter Schuss nach einem Eckball im Tor einschlug, den entscheidenden Treffer bejubeln. "Wir hatten viel Glück und haben unsere einzige Torchance genutzt", gestand St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser nach dem zweiten Frühjahrssieg.

Grünau jubelt über 2:0-Sieg

Im zweiten Freitagsspiel setzte sich Grünau in Seekirchen mit 2:o durch und fixierte damit die Teilnahme am oberen Play-off. "Ein verdienter Sieg. Wir waren tonangebend und haben nicht viel zugelassen", freute sich Grünau-Trainer Bernhard Kletzl nach dem Auswärtssieg. Die Tore erzielten Valdrin Kadrija (36.) und Christian Schnöll (55.).

Spitzenspiel im Pongau

Im Pongau steigt am Samstag (15 Uhr) das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Bischofshofen und dem ersten Verfolger Austria Salzburg. "Mit einem Sieg haben wir die Qualifikation für das überregionale Play-off und das Ticket für die Westliga 2023/24 fix in der Tasche. Das ist unser Ziel", betont BSK-Trainer Andreas Fötschl, der trotz seiner fünf gelben Karten nicht gesperrt ist. Grund: Trainer müssen nur nach Ausschlüssen pausieren. Sein Gegenüber Christian Schaider muss im Schlager auf die beiden Führungsspieler Johannes Zottl und Rene Zia verzichten.

Weiters duellieren sich am Samstag Saalfelden und Anif sowie die beiden Nachzügler Grödig und Hallein. Erst am Sonntag steht das Tennengau-Derby zwischen Golling und Kuchl auf dem Programm. Weil die Sanierungsarbeiten am Gollinger Platz noch nicht abgeschlossen sind, findet die Partie in Scheffau statt.