Salzburger Liga: Seekirchen will mit Vollgas ins Titelrennen - ein Trainerstuhl wackelt

Seekirchen will den makellosen Spitzenreiter Kuchl stoppen. Vor dem Spitzenspiel mag kein Trainer unter Druck sein.

Elias Schaurecker traf gegen Thalgau und zeigt nach seinem Aufstieg in Seekirchens erste Mannschaft starke Leistungen.

Wer, wenn nicht Seekirchen, kann Kuchl als erster Gegner in der Salzburger Liga zu Fall bringen? Die Flachgauer haben nur eines der vergangenen acht Duelle verloren. Nach erfolgreichen Aufwärmübungen am Wochenende kommt es bereits am Donnerstag zum Kracher zwischen den ...