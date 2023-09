Seriensieger Henndorf mischt die Salzburger Liga auf (mit Video)

Nach dem Aufstieg sagten Henndorf viele, vielleicht sogar alle, eine sehr schwierige Saison in der Salzburger Liga voraus. Doch der Liganeuling überrascht Runde für Runde, steht nach dem 1:0-Heimsieg gegen Bramberg am Sonntag - dem sechsten Pflichtspielerfolg in Serie - nicht nur im Landescup-Viertelfinale, sondern auch im oberen Tabellendrittel der neuen Liga. "15 Punkte und Viertelfinale - wenn mir das wer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich ihn für narrisch erklärt. Besser geht es nicht", sagt auch Henndorfs Sektionsleiter Sebastian Lindlbauer. Abheben will der Landesliga-Meister nicht. "Das war wieder ein Schritt Richtung Klassenerhalt. Wir müssen aber weiter Woche für Woche gut arbeiten."