Salzburger Liga: Was Eugendorfs neuer Trainer vorhat - kuriose Rote Karte für einen Gesperrten

Die Aufbruchstimmung sollen am Samstag auch die Thalgauer zu spüren bekommen - unabhängig davon, ob auch diese einen Trainerwechsel vollziehen. "Wir wollen den Schwung mitnehmen. Das wird aber eines der schwersten Auswärtsspiele dieser Saison", betont Kopleder.

Rote Karte für einen Gesperrten

Kurios: Eugendorfs Sportchef war gegen Bürmoos noch wegen einer Roten Karte gesperrt, durfte also rund um das Spiel nicht in Kontakt mit den Kickern, Trainern und Teamoffiziellen sein. Kurz vor Schluss sah er am Sonntag in der Nachspielzeit aber neuerlich Rot, weil er einem Gästekicker am Spielfeldrand den Ball wegspitzelte. "Ich war ein ganz normaler Zuschauer, bin für die Schlussminuten von der Tribüne nach unten gegangen", betont der Sportliche Leiter, dem nun wohl eine weitere Sperre droht.