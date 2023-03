Verkehrte Welt dank Brandl: Nachzügler Neumarkt schlägt Titelanwärter Eugendorf - Bürmoos ist neuer Spitzenreiter

Torjäger Christian Brandl führte die Gäste zu einem verdienten 2:1-Auftakterfolg im Duell der Ex-Regionalligisten. Eugendorf verschoss sein Pulver, konnte nach dem Ausgleich nicht mehr zulegen - anders als Neumarkt. Neuer Tabellenführer ist Bürmoos, das gegen Adnet gewann. Herbstmeister Thalgau blieb wie Geheimfavorit Puch sieglos.

Eugendorf, das von der Ligakonkurrenz neuerlich zum Titelfavoriten erklärt worden war , ist gleich beim Start ins Frühjahr der Salzburger Liga gestolpert - und das nicht unverdient. Lokalrivale Neumarkt setzte sich am Samstag vor 200 Zuschauern dank eines Doppelpacks von Kapitän Christian Brandl mit 2:1 durch und unterstrich damit die Ambitionen, in der Rückrunde noch die Klasse zu halten. Im ersten Spiel war auch gleich die Handschrift von Hans Hajek, der seit Winter wieder Teil des Trainerteams und der Sportlichen Führung ist, zu erkennen. Diszipliniert verteidigen und vorn eiskalt zuschlagen - das funktionierte schon recht gut.

Eugendorf vergibt gute Chancen

In der ersten Halbzeit hatten die Neumarkter aber auch das nötige Glück. Obwohl Eugendorfs Spielmacher in der Innenverteidigung, Kapitän Manuel Ramspacher, von Gästestürmer Elvis Ozegovic manngedeckt wurde und sich dahinter ein Vierer-Mittelfeld und eine Fünferkette aufbauten, kamen die spielstarken Hausherren zu einigen guten Möglichkeiten. Im Abschluss agierten Marco Thaller (7. Minute), Laurin Pichler (19.), Christoph Kloiber (20.) und Maximilian Gsenger (25.) aber zu harmlos. Felix Auingers Versuch aus kurzer Distanz nach einem Eckball parierte Neumarkt-Tormann Valentino Jovic zudem großartig (12.).

Neumarkt nutzt erste Möglichkeit

Es kam, wie es kommen musste: Mit der ersten Chance ging Neumarkt in Führung. Nach einem Ballgewinn bediente Ozegovic seinen Sturmpartner Brandl und dieser netzte nach einer halben Stunde trocken zum 1:0 ein. Bei diesem Stand wurden auch die Seiten getauscht, weil Ramspacher, der den Ball mit dem Rücken knapp daneben setzte, und Thomas Niedermüller den Ausgleich verpassten.

Nach Ausgleich kommt vom Gastgeber zu wenig

Dieser fiel erst nach der Pause, als die Eugendorfer unter den Augen des baldigen Sportchefs Christof Kopleder an Dominanz eingebüßt hatten. Nach schönen Seitenverlagerungen zog Tobias Moser unwiderstehlich von links in den Strafraum. Der Ball gelangte über Umwege zu Pichler, der wuchtig unter die Latte traf - 1:1 nach 56 Minuten. Nun schien alles angerichtet für die Trendwende, doch Eugendorf schien nun das Pulver verschossen zu haben. Nur mehr die Neumarkter wurden gefährlich.

Brandl, Brandl, Brandl

Nachdem ein Freistoß von Melvis Memic (60.) knapp neben dem Kreuzeck gelandet und Brandl (63.) nach Ballglück im Eins-gegen-Eins an Tormann Patrick Kastner gescheitert war, gelang der erneute Führungstreffer. Brandl wurde nach einem Doppelpass im Strafraum gefoult und verwandelte den Elfmeter in der 77. Minute zum 2:1. Dabei blieb es auch, weil Brandl bei einer Doppelchance an Kastner verzagte - und Eugendorf nicht mehr zulegen konnte. Während die Neumarkter, die nun auf Ex-Coach Fritz Oberascher und den zum Auftakt siegreichen ASV Salzburg treffen , über einen starken Frühjahrsstart jubelten, entlud sich auf heimischer Seite der Frust in Schiedsrichterkritik. Die Eugendorfer sollte jedoch mehr ihre Leistung in der zweiten Halbzeit beschäftigen.

Bürmoos siegt als einziges Topteam

Einen Auftaktsieg verpasste am Samstag auch Herbstmeister Thalgau, der sich in Schwarzach mit einem 1:1 begnügen musste. Mit diesem Ergebnis trennten sich auch Puch und Bramberg. Heimsiege feierten Straßwalchen (3:2 gegen Hallwang), Siezenheim (2:1 gegen Altenmarkt) und Bürmoos, das dank Lazar Ugrinovic' Goldtreffer gegen Adnet nun von der Tabellenspitze lacht.