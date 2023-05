Vertauschter Trainereffekt: Bürmoos vermasselt Puchs Jukic den Einstand

Die zweitplatzierten Bürmooser drehten das Spiel nach einem frühen Dreifachwechsel. Während Trainer Daniel Buhacek über einen 4:2-Sieg jubeln kann, geraten die erstmals von Mersudin Jukic betreuten Pucher im Abstiegskampf der Salzburger Liga immer stärker unter Druck. Eugendorf verschaffte sich derweil etwas Luft.

In der 33. Spielminute setzte Bürmoos-Coach Daniel Buhacek am Samstag in Puch alles auf eine Karte. Sein Team musste ein 0:2 aufholen. Buhacek brachte statt Kapitän Stefan Permanschlager, Rene Weber und Daniel Peterka drei frische Kräfte. Das schmeckt ausgewechselten Spielern selten. Doch am Spielfeld glückte die Wende. Die Gäste setzten sich dank einer starken zweiten Halbzeit mit 4:2 durch.

Buhacek setzt mit frühem Dreifachtausch Zeichen

"Wir hatten nach einem guten Start wieder unsere übliche Phase in ...