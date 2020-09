Dominic Thiem - nach Finaltriumph bei den US Open hat Österreich einen neuen Helden

In einem an Dramatik nicht zu überbietenden Endspiel gegen Alexander Zverev triumphiert der Österreicher bei den US Open. Die Art und Weise erinnert endgültig an die rot-weiß-roten Allzeitgrößen. Dominic Thiem ist am Höhepunkt angelangt und hat dennoch noch so viel vor sich.

SN/AP Dominic Thiem ist mit dem Sieg bei den US Open am Ziel seiner Träume angelangt und zweiter Einzel-Major-Sieger aus Österreich nach Thomas Muster.