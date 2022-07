Dominic Thiem will die Salzburg-Kulisse länger genießen

Der Topstar des ATP-Challengers erwartet von sich im Achtelfinale eine Steigerung und führt am Donnerstag die rot-weiß-rote Riege mit Lukas Neumayer an.

Einen Erfolg zu bestätigen zählt im Sport zu den schwierigsten Herausforderungen, sofern man sich nicht im sogenannten Flow befindet. Von dieser Phase, in der alles leicht von der Hand geht, ist Dominic Thiem noch entfernt. Und so will Österreichs Tennisstar genau diese heikle Aufgabe bei den Salzburg Open am Donnerstag (nicht vor 18 Uhr/live ORF Sport+) meistern. Nach seinem ebenso ersehnten wie hart erkämpften ersten Comeback-Sieg über Landsmann Filip Misolic, den er 6:4, 7:5 in die Knie zwang, wartet im ...