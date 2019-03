Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher prägten auch die am Sonntag in Andorra zu Ende gegangene Weltcupsaison. Ob man Hirscher noch einmal in einem Weltcup-Starthaus sehen wird, ist unklar.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Marcel Hirscher (r./AUT) mit der Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup der Herren und Mikaela Shiffrin (USA) mit der Gesamt-Weltcup-Kugel der Damen im Rahmen des Weltcup-Finales in Soldeu am Sonntag, 17. März 2019.