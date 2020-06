Skirennläufer Matthias Mayer hat geheiratet. Der Doppel-Olympiasieger aus Kärnten gab seiner Claudia kurz vor seinem am Dienstag anstehenden 30. Geburtstag das "Ja"-Wort. Mayer dokumentierte die Ehe-Schließung am Montag mit einem Foto-Post auf Instagram, das das Hochzeitspaar im Trachten-Look zeigt. Seine Olympia-Goldmedaillen hatte er 2014 in der Abfahrt und 2018 im Super-G geholt.

Quelle: APA