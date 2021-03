Sieben Medaillen, davon vier in Gold: Die nordische WM übertraf alle Erwartungen

Zum Abschluss der nordischen Titelkämpfe in Oberstdorf gab es noch einmal Gold für die Kombinierer und Silber für die Skispringer.

"Ich bin nicht da, um Statist zu sein", sagte ÖSV-Langläufer Mika Vermeulen zum Start der nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf. Seine eigenen, hochgeschraubten Erwartungen sollten unerfüllt bleiben, dafür nahmen die Kollegen aus den anderen Sparten Vermeulens Motto auf. Zum WM-Finale jubelten die Österreicher am Samstag noch einmal über Gold (im Teamsprint der nordischen Kombinierer) und Silber (im Mannschaftsspringen auf der Großschanze). Oberstdorf reiht sich für den ÖSV in der Liste der erfolgreichsten Großereignisse hinter der WM in Oslo (10 Medaillen, 7 ...