Von Skikrise keine Spur: Über die neue Unbeschwertheit im ÖSV.

Es war ein flüchtiges TV-Interview zwischen zwei Skisprung-Durchgängen in Oberstdorf und ein einziger Satz aus dem Mund von Sportdirektor Toni Giger, der höchst erfolgreiche Wochen für den Österreichischen Skiverband begründete. In vier nahtlos aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften haben die Alpinen, die Biathleten, die Snowboarder und die nordischen Skisportler insgesamt 22 Medaillen, davon elf in Gold, erobert. Das nennt man Siegermentalität. Österreich darf sich (neben Langlauf-Macht Norwegen) damit zu Recht so betiteln, wie man sich in der Welt des ÖSV selbst gern sieht: ...