2000 Euro Mindestlohn? In Österreich verdienen noch 625.000 Beschäftigte weniger

Während in der Industrie schon Lehrlinge im vierten Lehrjahr mehr als 2000 Euro verdienen, muss man in anderen Branchen auf solch ein Vollzeitgehalt Jahre warten. Den Beschäftigten im Handel reicht es: Kommende Woche gehen sie auf die Straße.

Im Handel rumort es. Sei man in der Krise als Systemerhalter und Heldinnen beklatscht worden, solle man jetzt mit Einmalzahlungen abgespeist werden, kritisiert Gewerkschafter Michael Hofer von der Salzburger GPA. "An den niedrigen Löhnen ändert das gar nichts."

Nachdem am Donnerstag die Kollektivvertragsverhandlungen für 500.000 Beschäftigte im Handel erneut gescheitert sind, will man ab kommendem Mittwoch auf die Straße gehen. Zunächst in Protestmärschen, das Wort Streik hätten aber viele schon im Mund, sagt Hofer. "Die ...