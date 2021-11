Auf Genießerskitour neben der Piste in der Region Dachstein West

Der Skitourenboom brachte auch in Skigebieten ein Umdenken. Früher oft belächelt oder gar nicht willkommen, haben Seilbahner begonnen, diesen Gästen entgegenzukommen. Rußbach in der Region Dachstein West ist ein Musterbeispiel.

Je später der Naturschnee fällt, desto größer wurde in den vergangenen Jahren jeweils ab dem Spätherbst der Andrang von Tourengehern in leicht erreichbaren Skigebieten. Die Wintersportler wollten auf den beschneiten Pisten möglichst früh in die Saison starten, da waren gewisse Konflikte programmiert. Wenn Pisten im Aufstieg an unübersichtlichen Stellen gequert werden oder mehrere Personen nebeneinander gehen, können brenzlige Situationen mit anderen Skifahrern entstehen. Lebensgefährlich ist es, die Pistensperre zu ignorieren - wegen der Seile bei der Windenpräparierung.

