"Besteuert uns, jetzt!" Warum eine 29-jährige Wienerin ihr Millionenerbe nicht will

100 Millionäre fordern eine Vermögenssteuer für Reiche. Darunter ist Marlene Engelhorn aus Wien. Den SN erklärt die 29-jährige BASF-Erbin, warum sie Millionen nicht will.

Vor zwei Jahren hat Marlene Engelhorn erfahren, dass ihre Großmutter ihr einen zweistelligen Millionenbetrag vererben wird. Engelhorn ist Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn. Ihr verstorbener Großvater Peter war Mitgesellschafter der Boehringer-Mannheim-Gruppe, die für mehrere Milliarden Euro an den Pharmakonzern Roche verkauft wurde. Dass die heute 29-jährige Studentin Engelhorn das tat, was die wenigsten Millionenerben tun, machte sie schlagartig bekannt: Sie ging an die Öffentlichkeit und will 90 Prozent ihres Erbes nicht behalten.

"Warum landet dieses Vermögen bei mir? ...