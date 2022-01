Die Debatte, ob man Vermögende stärker besteuern soll, sollte man führen. Aber das Problem der Ungleichheit in der Welt löst man damit nicht.

Auch wenn beim Weltwirtschaftsforum in Davos in dieser Woche nur virtuell über drängende Fragen diskutiert wird, folgt doch alles einem wiederkehrenden Ritual. Den Auftakt macht die Nicht-Regierungsorganisation Oxfam mit der immer gleichen Botschaft: Während sich die Reichen die Säcke füllen, nimmt die Armut in der Welt zu. Oxfam rechnet einmal mehr so eindrücklich wie methodisch zweifelhaft vor, dass sich in der Pandemie das Vermögen der zehn reichsten Männer verdoppelt hat und sie so viel Vermögen horten wie die unteren 40 ...