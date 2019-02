Bundesrat dürfte Ökostrom-Novelle zu Fall bringen

Am Donnerstag stimmt der Bundesrat über eine Verlängerung der Förderung für Biomasse-Kraftwerke ab. Es geht um 140 Mio. Euro, die über drei Jahre an 47 Kraftwerke ausgeschüttet werden sollen. Die SPÖ hat im Vorfeld angekündigt, gegen die Maßnahme zu stimmen. Bleibt sie dabei, dann wird die Förderung nicht beschlossen. Zumindest die SPÖ will aber am Freitag neue Verhandlungen zum Thema starten.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Österreich brauche laut Köstinger die Kraftwerke