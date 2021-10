Corona-Regeln für die Wintersaison: Impfen wird Teil des Skivergnügens

Die Winterregeln nehmen Formen an: Kinder bis zwölf werden wohl keinen Coronatest brauchen.

Die Verordnung für die Winterregeln lässt weiter auf sich warten. Allzu erbost zeigte sich Österreichs Seilbahnensprecher Franz Hörl am Dienstag bei der Jahrestagung der Branche in Zell am See deshalb nicht. "Ich kann sagen, es liegt nicht an uns", erklärte der als streitbar bekannte Tiroler mit Hinweis auf 3 G am Arbeitsplatz. "Das Problem liegt dort", betonte Hörl. "Von unserer Seite her ist seit Donnerstag alles klar."

Geeinigt hat man sich ob der Verzögerung offenbar darauf, dass die ...