Das Klimaticket soll noch billiger werden - zumindest in den Bundesländern

Vor einem Jahr wurde die Öffi-Jahreskarte präsentiert. Sie brachte viele Abnehmer und volle Züge. In Tirol wird sie nun sogar billiger.

Die Ankündigung zum Start begann mit einem Poker. Vor genau einem Jahr, Mitte August 2021, hob Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) ihr Vorzeigeprojekt aus der Taufe: das Klimaticket, ein Jahresticket für Bus und Bahn in ganz Österreich. Allerdings: Zu dem Zeitpunkt waren noch gar nicht alle Bundesländer dabei. Die Ostregion sperrte sich. Bis zum Start am Nationalfeiertag gelang es dann aber, auch Wien, Niederösterreich und das Burgenland an Bord zu holen.

Das Angebot ist ein Erfolg: Bis Mitte August ...