Der Leerlauf der Lieferdienste

In der Pandemie haben viele Menschen Online-Lieferungen von Essen oder Lebensmitteln für sich entdeckt. Die großen Zuwächse bleiben jetzt aber aus.

Lange gab es nur eine Richtung: steil nach oben. Lieferdienste sammelten Milliarden bei Investoren ein, die Bewertungen kletterten in immer lichtere Höhen. Das ändert sich nun. Der in Berlin gegründete Lieferdienst-Aufsteiger Gorillas, der im Vorjahr den Österreich-Start angekündigt hatte, ist immer noch nicht hier. Nun ist der Start in weite Ferne gerückt: Gorillas hat angekündigt, 300 Mitarbeitern in der Verwaltung zu kündigen und nicht weiter in andere Länder zu expandieren. Beim türkischen Konkurrenten Getir sollen international gar 4500 Mitarbeiter gehen.

