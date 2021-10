Geimpft. Genesen. Getestet. Jetzt also doch die 3-G-Regel für den Skitourismus. FFP2-Masken in den Kabinen der Seilbahnen. Und auf Sesselliften, wenn sie ein Verdeck haben. Am 15. November wird dieses Regelwerk in Kraft treten.

Eine Branche atmet auf. Trotz Maske im Gesicht. Denn der Nebel hat sich gelichtet. Das Regelwerk, vom Bund für die Saison vorgegeben, steht. Mit 15. November hat es Gültigkeit. Der nächste Winter unter Coronabedingungen startet also. Beim Après-Ski gelten die gleichen Regeln wie in der Nachtgastronomie. Die Formel lautet: 2 G. Nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt. Wir unterhielten uns mit Erich Egger. Er ist Vorstand der Schmittenhöhebahn AG in Zell am See und Sprecher der Salzburger Seilbahnbranche. ...