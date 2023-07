Dosenwasser Blue Bomb startet und distanziert sich von Red Bull

Die Firma eines Beraters von Mark Mateschitz bestätigt den Start im August. Mineralwasser in Dosen hat eine US-Firma zum Trend gemacht. Sie kopierte dabei auch ein Red-Bull-Erfolgsprinzip: Viel Werbung, kleine Dose, hoher Preis.

Die Wasserdose Blue Bomb (Mitte) startet in Österreich. Frankenmarkter Mineralwasser (rechts) gibt es auch schon in Dosen – für 69 Cent pro halbem Liter. In den USA machte Liquid Death Dosenwasser zum Trend, verkauft den halben Liter dort für rund 1,6 Dollar (1,45 Euro) und setzte zuletzt über 100 Mill. Dollar um.

Wasser in Dosen ähnlich wie Energydrinks zu vermarkten - das hat die US-Firma Liquid Death, die in New York einen Börsegang plant, vorgemacht. Nun geht auch in Österreich eine neue Marke an den Start. Seit Montag gibt es von der ...