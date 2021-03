Wohl kaum. Man werde auch in Zukunft eine Masse an Menschen brauchen, die uns besuchen werde, sagt Tourismusforscher Harald Pechlaner. Eingefahrene Tourismusmodelle dürften mittelfristig aber ein Problem haben.

Hoteliers und Reisende warten sehnsüchtig auf die Rückkehr des Tourismus. Doch wie sieht der nach Corona aus?

Herr Pechlaner, nach einem Jahr Corona ist die Reisefreiheit derzeit auf null gestellt. Gibt es Hoffnung für den Sommer? Harald Pechlaner: Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich habe den Eindruck, dass Politik und Wirtschaft stark darauf hinarbeiten, dass es gelingt, einen interessanten touristischen Sommer zu haben. Die Vielzahl an Restart-Konzepten, die gerade - egal in welchem Land - ...