Eine kleine Auswahl: Pistentouren in Salzburg

Eine Auswahl an Skitouren im gesicherten Skiraum hat die Salzburger Land Tourismus Gesellschaft auf ihrer Homepage. Aktuelle Informationen über die Saisonzeiten der Skigebiete und Öffnungs- bzw. Schließzeiten der Pisten beachten!



Flachgau

Hier ist das Skigebiet Gaißau-Hintersee der Klassiker. Von beiden Talstationen aus gibt es - wenn genug Schnee liegt - Aufstiegsspuren zum Spielberg und Wieserhörndl (von Gaißau) oder zum Anzenberg (von Hintersee).



Tennengau

Rußbach: Hornspitz: 3,6 km, 630 hm (Beschreibung siehe Artikel);

Abtenau: neben der Piste auf den Karkogel (1,5 km, 400 hm).



Snow Space Salzburg

St. Johann: Hahnbaum (1,8 km, 435 hm); auf den Gernkogel führen zwei Varianten (ab Kreistenalm 2,6 bzw. 2,8 km, je 501 hm);

Schwarzach: vom Skitourenparkplatz Alpendorf-Heizwerk zur Kreistenalm: 2,2 km, 488 hm; Kombination mit der Tour auf den Gernkogel ist möglich.

Eben: vom Übungslift Topolino I auf den "Monte Popolo": 4,6 km, 776 hm;

Wagrain: von der Talstation Moadörfl entlang der Piste Rote 8er:

5,1 km, 914 hm zur Kogelalm.



Obertauern

Die beliebteste Tour entlang der Pisten ist jene zum Grünwaldkopf/ Seekareck, weitere Routen führen auf Hundskogel und Kesselspitze.



Flachauwinkl/Kleinarl

Auf den Mooskopf gibt es zwei Startpunkte: Beginner-Lift in Flachauwinkl/Shuttleberg und in Kleinarl die Bergstation Champion Shuttle.



Zell am See/Kaprun

Thumersbach: Der Ronachkopf (1350 m) ist seit Jahren für Tourengeher gewidmet, die Lifte gibt es nicht mehr, die Piste ist aber präpariert.

Kitzsteinhorn: Im Skigebiet gibt es zwei beschilderte Skitourenrouten: "Eistraum" und "Schneekönigin".



Rauris

Bei den Hochalmbahnen sind vier Aufstiegsrouten markiert.