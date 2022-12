Warum die einen so viel verdienen, und die anderen zu wenig

Dauerbrenner Lohnschere: Dass die Verkäuferin schlechter bezahlt ist als der Metallarbeiter, ist historisch gewachsen. Doch muss das so bleiben?

Die Arbeitswelt ist ungerecht: Eine Verkäuferin in einem Möbelhaus erhält im Monat knapp 1800 Euro brutto, ein Monteur im metallverarbeitenden Bereich kommt auf 2400 Euro. Man stelle sich nun einen Einkaufssamstag vor, an dem gefühlt die halbe Welt aus dem Möbelhaus dringend ein Regal braucht oder zumindest Kerzen. Dann stehen den Massen nicht immer freundlicher Kunden die Angestellten gegenüber, die bereitwillig Auskunft geben, kassieren und beraten, auch wenn der Stress noch so groß und der Ton noch so rau ist. ...