Energiekosten: Gaspreise sinken, aber Kunden spüren davon nichts

Erdgas kostet auf dem Spotmarkt so wenig wie seit Monaten nicht. Warum der Preis dennoch hoch ist und wieder steigen wird.

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich am Donnerstag in Prag einmal mehr mit den Gaspreisen in Europa auseinandersetzen. Nachdem etliche Länder seit Wochen drängen, hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Vorfeld des Treffens bereit erklärt, "auch eine Obergrenze auf den Preis von Gas zu diskutieren, das zur Stromerzeugung verwendet wird".

An den Energiebörsen befindet sich der Gaspreis indes ohne Deckel seit Tagen im Sinkflug. ...