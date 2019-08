Ferdinand K. Piëch formte Volkswagen zu einem Weltunternehmen. Dabei geriet der mächtige Konzernlenker aber selbst an seine Grenzen.

In den vergangenen Jahren war es still geworden um den einstigen VW-Firmenpatriarchen Ferdinand K. Piëch. Er lebte zurückgezogen in seiner Wahlheimat Salzburg. 2015 hatte der mächtige Manager, der bis dahin nur das Siegen gewohnt war, eine Niederlage erlitten, die er ...