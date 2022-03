In Kriegszeiten waren Frauen in der Arbeitswelt unverzichtbar. Die Zeiten, als man sie danach wieder verdrängen konnte, sind vorüber.

Es ist Krieg in der Ukraine, und wer kann, flüchtet vor den russischen Invasoren. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren müssen bleiben und für ihr Land kämpfen. Frauen suchen mit ihren Kindern zu Hunderttausenden Schutz im Westen. Diese Möglichkeit blieb Frauen in den Weltkriegen mangels sicherer Zufluchtsorte weitgehend verwehrt, stattdessen holte man sie zum Dienst an der Heimatfront, viele stellten sich auch freiwillig für das Vaterland zur Verfügung.

"Wir rufen Österreichs Frauen zur Dienstleistung für die ...