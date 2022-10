Hohe Energiekosten: Regionale Gemüsebauern machen (früher) dicht

Wegen der hohen Energiepreise machen viele Gewächshäuser heuer im Winter dicht. Heimische Tomaten und Gurken dürften bald knapp werden. Auch für die Zukunft bleiben Fragen.

Martin Flicker, Wiener Gemüsebauer in dritter Generation, glaubte, alles richtig gemacht zu haben. Vor Jahren hat er sich in seinen zwei großen Gewächshäusern auf die Produktion der kleinen und geschmacksintensiven Minigurken spezialisiert. Seit vier Jahren erntet er mithilfe von Belichtung und Heizung auch im Winter. Heuer bleibt es kalt, wie bei vielen anderen Kollegen in Wien und Umgebung. Wegen der hohen Energiepreise macht ein großer Teil der Gewächshäuser mit Anfang Oktober dicht. Den Ausfall beziffert Flicker, der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer ...