Klimaticket: Feilscherei statt 1-2-3

Es wird eng mit der Einführung einheitlicher und günstigerer Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr noch in diesem Jahr. Im Osten könnte das Klimaticket jetzt Zwischenstufen bekommen. Der Preis ist ebenfalls noch in Verhandlung.

Umweltministerin Leonore Gewessler ist optimistisch, dass ihr "Herzensprojekt" 2021 startet. "Mit dem 1-2-3-Klimaticket bringen wir noch in diesem Jahr eine echte Revolution im öffentlichen Verkehr an den Start", bekräftigt die grüne Ministerin am Wochenende. Um umgerechnet drei Euro am Tag mit allen Öffis durch ganz Österreich sei "wirklich ein unschlagbares Angebot".

Doch es ist keineswegs sicher, dass der ohnehin schon etwas nach hinten verschobene Zeitplan hält. Mit dem Verkehrsverbund Ostregionen (VOR), dem mit Abstand größten Österreichs, gibt es ...