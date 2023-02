Lange Warteliste für Hirschers Ski "Van Deer": Wie viel Macht hat Red Bull wirklich?

Ausverkauft! So hieß es einst beim Start von Red Bull in Deutschland. Jetzt kommt man beim Produzieren des Skis von Marcel Hirscher kaum hinterher.

Die Dimension ist unvergleichlich kleiner: Trotzdem weckt es Erinnerungen an den Start von Red Bull vor über 30 Jahren, als der Energydrink nach dem offiziellen Start in Deutschland einige Monate ausverkauft war. Heute ringt Christoph Bründl, dessen kleines Sporthandelsimperium den Ski Van Deer (deutsch: Vom Hirsch) exklusiv in Österreich vertreibt, um Nachschub. Der neue Ski von Marcel Hirscher ist derart begehrt, dass man mit der Produktion nicht nachkommt. "Das tut weh", sagt Bründl, der immer längere Reservierungslisten für den Ski ...