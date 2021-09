Die Klimaministerin hat ihr Vorzeigeprojekt umgesetzt: günstige Tickets für alle Öffis. Über den Erfolg entscheiden andere.

Ab 1. Oktober kann im Internet oder an einschlägigen Verkaufsstellen erstmals eine relativ günstige Fahrkarte für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich gekauft werden - übliche kleine technische Startprobleme nicht ausgeschlossen. Das österreichweite Klimaticket wird ab 26. Oktober gelten. Ergänzt - sofort oder in einigen Wochen oder Monaten - durch ebenfalls billigere Tickets für das jeweilige Bundesland oder die Region soll es mehr Menschen als bisher Lust machen, vom Auto auf den Zug umzusteigen. So sieht es Leonore Gewessler, Bundesministerin für ...